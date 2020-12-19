Андрей Карлов о переходе тагильской скорой на аутсорсинг: «Мы защитим ваши интересы»

Напомним, что аутсорсер по условиям конкурса предоставит 33 автомобиля скорой помощи, в том числе три из них будут резервными. Это позволит организовать работу 30 круглосуточных бригад. Компании предстоит обслуживать, ремонтировать автомобили, а также решать организационные вопросы. Единственным участником конкурса стало «РТ-Социальная сфера», в связи с чем конкурс был признан несостоявшимся.