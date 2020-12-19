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Под Нижним Тагилом на трассе в кювет вылетели два грузовых и пять легковых авто

19 декабря 2020, 05:28
Фото: УГИБДД России по Свердловской области
На трассе под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП, в результате которого в кювете оказались четыре легковых автомобиля и два грузовых.

Водитель одного из автомобилей не учла метеорологические условия. Она не справилась с управлением и допустила съезд в кювет с опрокидыванием. Через некоторое время после происшествия столкнулись и оказались в кювете еще четыре легковых и два грузовых авто, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Авария случилась около 20.00 на Серовском тракте между 317 и 318 километрами.

Установлено, что 25-летняя девушка управляла автомобилем «Хендай Акцент» и не учла погодные условия. В результате она и ее пассажирка получили травмы. У обеих девушек диагностирована черепно-мозговая травма головы и ушибы позвоночника. От госпитализации пострадавшие отказались.

Фото: УГИБДД России по Свердловской области

Обе девушки ехали пристегнутыми ремнями безопасности. Водитель легковушки имеет стаж управления автомобилем один год.

В УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области добавили, что через некоторое время на том же месте столкнулись «Шкода Рапид», ВАЗ-2107, «Мицубиси Лансер», «Мазда» и два грузовых авто. В результате все машины вылетели в кювет. Отмечается, что пострадавших нет.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Они опросили очевидцев происшествия. Движение транспорта было частично ограничено.

Сотрудники ГИБДД выявили недостатки в виде гололеда. На этот участок была вызвана спецтехника для приведения дороги в нормативный вид.

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#Массовое дтп#ДТП#Нижний Тагил#Происшествия
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