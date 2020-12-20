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На Урале дети получили ожоги от бактерицидной лампы в детском саду

20 декабря 2020, 15:37
Фото: 1mediainvest.ru
В Полевском дети дошкольного возраста получили ожоги первой степени от лампы, расположенной в детском саду.

Утром с воспаленными глазами и покрасневшей кожей на руках и ногах проснулись несколько воспитанников детского сада, расположенного в Полевском.

Нам поставили диагноз: ожог кожи и глаз первой степени,рассказала ТК «Четвертый канал» одна из мам пострадавшего ребенка.

Изначально в детском саду сказали, что бактерицидную лампу при детях не включали, но после массового обращения родителей воспитатель призналась, что по ошибке нажала не на тот выключатель.

По недосмотру педагог, вместе с основным светом, включил бактерицидную лампу. В пределах 30 минут дети находились под лампой,подчеркнула заведующая детского сада № 65 Ирина Николашина.

В связи с произошедшим в учреждение пришли сотрудники прокуратуры и начали проверку. Родителей допрашивает полиция.

Напомним, в 2019 году детский сад в Верхотурье по решению суда заплатил 50 тысяч рублей компенсации за травму ребенка, полученную в дошкольном учреждении.

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#Ожоги#Полевской#Детский сад#Происшествия
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