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Потепление и снег: прогноз погоды на ближайшие дни в Нижнем Тагиле

20 декабря 2020, 10:40
Фото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле к среде синоптики обещают потепление до -3 градусов, а также осадки в виде снега. Прогноз опубликован на сайте Гисметео.

В понедельник, 21 декабря, днем прогнозируют пасмурную погоду и небольшой снег. Днем будет -13 градусов, ночью ожидается -12 градусов. Ветер западный и юго-западный до 10 метров в секунду.

Во вторник, 22 декабря, также ожидается небольшой снег, к вечеру он закончится. Днем потеплеет до -7 градусов, к вечеру прогнозируют -3 градуса. Скорость и направление ветра не изменятся.

В среду, 23 декабря, днем и вечером столбики термометров останутся на отметке -3 градуса. Будет пасмурно, пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный до шести метров в секунду.

#Прогнозы погоды#Нижний Тагил#Экология#Здоровье
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