На Урале СК проверит детский сад после получения детьми ожогов от бактерицидной лампы

Напомним, ранее родители детей рассказали, что дети получили ожоги кожи и глаз первой степени. Наутро после посещения детского сада у нескольких воспитанников воспалились глаза, а также появились покраснения на руках и ногах. В детском саду заявили, что при детях бактерицидную лампу не включали. Однако после массового обращения родителей воспитатель призналась, что ошибочно нажала не тот выключатель. Лампа проработала около получаса.