На Урале СК проверит детский сад после получения детьми ожогов от бактерицидной лампы

По имеющейся информации, сотрудники дошкольного учреждения включили лампу вместе с обычным освещением.
В рамках проверки будет дана правовая оценка ситуации на предмет возможного совершения преступления по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Для определения степени тяжести вреда, полученного детьми, проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются сотрудники детского сада, родители, а также истребуется и проводится анализ документации. По результатам мероприятий будет принято процессуальное решение.
Напомним, ранее родители детей рассказали, что дети получили ожоги кожи и глаз первой степени. Наутро после посещения детского сада у нескольких воспитанников воспалились глаза, а также появились покраснения на руках и ногах. В детском саду заявили, что при детях бактерицидную лампу не включали. Однако после массового обращения родителей воспитатель призналась, что ошибочно нажала не тот выключатель. Лампа проработала около получаса.