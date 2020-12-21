Пациенты пожаловались Путину на дефицит 42 редких лекарственных препаратов

В ВСП отметили, что проблемы с доступностью препаратов обострились с сентября 2020 года. Жулев рассказал, что это связано с тем, что распределение препаратов осуществляется еще и на тех, кто болеет коронавирусом. Прежде всего, это касается антибиотиков.