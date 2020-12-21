В президиум Госсовета вошел экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов

Несколько губернаторов из УрФО, в число которых вошел бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, стали членами президиума Госсовета России. Соответствующее распоряжение, подписанное президентом РФ Владимиром Путиным, было размещено на официальном портале правовой информации.