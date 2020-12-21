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Вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова назначили замглавы Екатеринбурга

21 декабря 2020, 05:38
Фото: Официальный сайт губернатора Свердловской области
На аппаратном совещании мэр Екатеринбурга Александр Высокинский представил администрации вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, он назначен его заместителем.

Алексей Валерьевич человек опытный, прошу любить и жаловать, оказывать методическую поддержку,цитирует Высокинского Е1.

По данным источников, Орлов будет назначен на место Александра Ковальчика, который, в свою очередь, возглавит аппарат администрации. Далее Орлов станет мэром Екатеринбурга, а Высокинский перейдёт в администрацию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Высокинский занимал пост главы столицы Урала с 2018 года. В первый год его работы случились протесты в сквере у Театра драмы. В прошлом году у мэра произошло противостояние с думой Екатеринбурга, она хотела ограничить полномочия администрации, а также ужесточила правила отчета главы города.

Напомним, 15 декабря замгубернатора, министр финансов Галина Кулаченко официально заявила о своей отставке.

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#Екатеринбург#Александр Высокинский#Новости УрФО#Общество
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