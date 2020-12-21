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Znak: в Свердловском правительстве для Высокинского создана новая должность

21 декабря 2020, 10:05
Фото: 1mediainvest.ru
Для главы Екатеринбурга Александра Высокинского в правительстве Свердловской области создана новая должность — заместителя губернатора.

Эта версия подтверждается указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который был подписан 18 декабря, пишет Znak.

Он опубликован на интернет-портале правовой информации. Согласно ему, количество членов свердловского правительства увеличено с 27 до 28 человек.

По словам источника издания, пост, который занимала министр финансов Галина Кулаченко будет поделен на два — замгубернатора и министра финансов. Первую, возможно, по словам собеседника, займет Высокинский. Предполагается, что министром финансов станет один из заместителей Кулаченко.

Напомним, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов официально был назначен первым вице-мэром Екатеринбурга. Предполагается, что сам глава города Александр Высокинский отправится в отставку, а на его место встанет Орлов.

#Екатеринбург#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Александр Высокинский#Алексей Орлов#Новости УрФО#Политика
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