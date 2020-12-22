Евгений Куйвашев намерен договариваться с буддистами комплекса на горе Качканар

Я всегда на стороне переговоров. Нужно общаться и договариваться. В польщу «Евраза» говорит решение суда. На текущий момент стороны находятся за столом переговоров. У меня нет сомнений, что вопрос решится в кратчайшие сроки, до принудительного исполнения судебного решения,рассказал Евгений Куйвашев в ходе пресс-конференции.