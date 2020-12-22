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Евгений Куйвашев намерен договариваться с буддистами комплекса на горе Качканар

22 декабря 2020, 10:12
Фото: pixabay.com
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о скором разрешении ситуации вокруг горы Качканар.

Я всегда на стороне переговоров. Нужно общаться и договариваться. В польщу «Евраза» говорит решение суда. На текущий момент стороны находятся за столом переговоров. У меня нет сомнений, что вопрос решится в кратчайшие сроки, до принудительного исполнения судебного решения,рассказал Евгений Куйвашев в ходе пресс-конференции.

По мнению главы региона, ситуация должна разрешиться уже в ближайшее время.

Напомним, суд признал расположение буддистского монастыря «Шедруб Линг» незаконным. Он занимает площадь на Качканарском месторождения титаномагнетитовых железных руд. В октябре 2019 года суд обязал освободить местность к ноябру 2020 года. Однако этого не произошло. Буддисты попросили вмешаться в конфликт губернатора Евгений Куйвашева. Они попросили обеспечить дежурство, дать доступ туристам и закрепить за сооружением статус религиозного.

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#Буддисты#Евгений Куйвашев#Качканар#Конфликт#Общество#ЕВРАЗ НТМК
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