Евгений Куйвашев подтвердил данные о переносе свинокомплекса из Полевского

Об этом глава региона заявил в ходе пресс-конференции 22 декабря. Он объяснил это решение тем, что производителям сельхозтоваров это будет выгодно.
Будем требовать соблюдения всех экологических процедур и экспертиз, которые будут минимизировать распространение неприятных запахов, сказал Евгений Куйвашев.
Он также отметил, что любая деятельность животноводческой фермы сопровождается специфическими запахами.
Также Куйвашев добавил, что на данный момент в регионе сельское хозяйство развивается «неплохими темпами», даже несмотря на пандемию коронавируса.