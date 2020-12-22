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Отвлечь маленьких пациентов от боязни уколов и белых халатов

22 декабря 2020, 07:00
Фото: Пресс-служба РМК
В честь своего 15-летия Благотворительный фонд Русской медной компании дарит подарки. Чтобы порадовать маленьких подопечных и хоть немного отвлечь их от процедур и больничной палаты, фонд презентует Областной детской клинической больнице шесть игровых зон.

Детские уголки поставят в отделении педиатрии и многопрофильном дневном стационаре. В игровой комнате разместят детский диван, большой стол для рисования с множеством мелочей (карандаши, счеты, кубики, пирамидка и другие деревянные игрушки), сухой бассейн с шариками, коврик-пазл в виде алфавита, деревянный конструктор, а также детская коляска, экскаватор и самосвал.

Фото: Пресс-служба РМК

Самое главное, что все материалы легко моются. Быстро обрабатываются как пластмассовые игрушки, так и деревянные. Они покрыты специальной краской, которая не будет портиться или бледнеть от частой дезинфекции.

Всего для больниц Екатеринбурга и Свердловской области Благотворительный фонд РМК закупил 63 игровых уголка на общую сумму 7 млн рублей. Они отправятся в 37 медицинских учреждения. Помимо Екатеринбурга, игровые уголки направят в больницы областных городов: Арамиль, Богданович, Каменск-Уральский, Асбест, Шали, Камышлов, Березовский, Первоуральск, Алапаевск, Реж, Тавда.

#Игорь Алтушкин#Благотворительность#Благотворительный фонд#Русская медная компания#Общество
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