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Работники скорой Нижнего Тагила раскритиковали заявление Куйвашева об аутсорсинге

22 декабря 2020, 14:15
Фото: 1mediainvest.ru
Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе пресс-конференции заявил, что аутсорсинг на скорой помощи в Нижнем Тагиле необходим из-за изношенности автопарка. Представитель этой службы Михаил Смольников не считает эти слова губернатора правдой.

На самом деле это не так, и мы об этом говорим прямо. Машины находятся в хорошем состоянии, мы записывали видео об этом. У губернатора был заготовленный шаблон, по которому он и отвечал,рассказал TagilCity.ru член профсоюза работников здравоохранения «Действие» Михаил Смольников.

Также он рассказал, что медики готовят новое видеообращение для опровержения слов губернатора. Они хотят обратиться к Куйвашеву с вопросом, для чего в контракт включен пункт о передачи автопарка индивидуальным предпринимателям и самозанятым.

Второй вопрос — это стоимость услуг, которые будет поставлять компания. Они будут стоить в полтора раза больше, чем в Самаре и Кемеровской области и обойдутся в два раза выше, чем в Екатеринбурге,рассказал Михаил.

Тагильчане уверены, что в Свердловской области есть другие города, где машины требуют обновления.

Евгений Куйвашев заявил о потребности в замене автопарка скорой помощи Нижнего Тагила
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Напомним, в прошедшие выходные представители скорой помощи Нижнего Тагила провели встречу с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым, омбудсменом Татьяной Мерзляковой и председателем комитета по соцполитике Законодательного собрания Вячеславом Погудиным. Протестующие пригласили на мероприятие эксперта по государственно-частному партнерству в здравоохранении Татьяну Валуеву. После личного общения Валуевой и Карлова у медиков стало больше шансов на отмену перехода на аутсорсинг.

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Евгений Куйвашев заявил о потребности в замене автопарка скорой помощи Нижнего Тагила
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#Аутсорсинг#Скорая помощь#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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