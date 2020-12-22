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Свердловский Минздрав обозначил график работы медицинских учреждений в праздники

22 декабря 2020, 09:07
Фото: 1mediainvest.ru
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов подписал приказ о работе медучреждений региона в новогодние праздники.

С 1 по 10 января 2021 года свердловским больницам приказано организовать круглосуточное дежурство силами медиков руководящего состава и дежурного врача. Кроме того, следует заранее позаботиться о подменных кадрах, на случай непредвиденных обстоятельств.

Особое внимание больницам следует уделить выделению коек для пациентов. В их число входят и «ковидные» койки. Работа пунктов скорой медицинской помощи и травматологических отделений должна осуществляться в полном объеме.

Кроме того, медикам следует обеспечить меры безопасности, усилить пропускной режим, организовать выписку бесплатных лекарств в период с 4 по 8 января, при необходимости подготовиться к развертыванию дополнительных коек токсикологических отделений.

Напомним, в Нижнем Тагиле на период новогодних праздников будет введен особый противопожарный режим. Для пресечения деятельности незаконных пунктов продажи пиротехники расширили полномочия инспекторов пожарного надзора. Нарушителям грозят серьезные штрафы.

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