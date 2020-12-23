В Екатеринбурге снова объявлен аукцион на продажу бывшего здания Коляда-театра

Согласно документации, одноэтажное деревянное здание построено в 1917 году. Оно продается как нежилое. Общая площадь помещения составляет 286,1 квадратный метр. Здание включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Кроме того, в нем нет отопления, водопровода, электричества и других коммуникаций.