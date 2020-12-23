TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Екатеринбурге снова объявлен аукцион на продажу бывшего здания Коляда-театра

23 декабря 2020, 04:11
Фото: pixabay.com
Здание «Дом Маева» на улице Тургенева, 20 в Екатеринбурге, в котором располагался Коляда-театр, снова выставили на торги за 11 миллионов рублей.

Сообщение о продаже объекта размещено на сайте министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

В нем сказано, что торги состоятся 29 декабря.

Согласно документации, одноэтажное деревянное здание построено в 1917 году. Оно продается как нежилое. Общая площадь помещения составляет 286,1 квадратный метр. Здание включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Кроме того, в нем нет отопления, водопровода, электричества и других коммуникаций.

Здание использовалось с 2006 по 2016 год, когда в нем работал Коляда-театр. Артист самостоятельно подключили водоснабжение и свет, а также переделали помещение под собственные нужды.

Напомним, по итогам прошлого аукциона в МУГИСО не поступило ни одной заявки.

«Нет заявок». В Екатеринбурге отменен аукцион на продажу бывшего здания Коляда-театра
Узнать подробнее

Материалы по теме
Из бывшего здания Коляда-театра предложили сделать культурный бизнес-инкубатор«Коляда-Театр» признали лучшим региональным театром России«Корона не свалится»: Коляда в костюме Деда Мороза поздравит екатеринбуржцев на дому
#Николай Коляда#Здание#Екатеринбург#Театр#Торги#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14