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В Красноуфимске остановлено строительство мусорного полигона

23 декабря 2020, 04:24
Фото: 1Mediainvest.ru
Арбитражный суд удовлетворил иск мэра Красноуфимска Вадима Артемьевских к региональному оператору по обращению с отходами ООО «ТБО «Экосервис».

При этом оператор подал к мэрии встречный иск. Его сумма составила 68 миллионов рублей. Компания потребовала вернуть вложенные в строительство завода средства.

Ранее глава города потребовал признать недействительным договор концессии о строительстве завода по переработке ТБО, а также заплатить 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации за то, что проект сорван. Администрация считает, что коммерсанты задолжали за аренду с 2017 года.

В результате судом был удовлетворен иск городской администрации, а во встречном — отказано, пишет ЕАН.

Решение в законную силу не вступило, а потому «Экосервис» планирует подавать апелляцию.

Напомним, общественники уже несколько лет обращают внимание на то, что участок для строительства мусорного завода был выделен рядом с детским лагерем и сельскохозяйственными землями, которые используются по прямому назначению. Активисты утверждают, что против завода они ничего не имеют, однако просят подобрать для него более подходящее место.

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