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Posted 11 января 2021,, 11:53

Published 11 января 2021,, 11:53

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Жители Хабаровского края активно провели досуг в новогодние праздники

11 января 2021, 11:53
Во время новогодних каникул в Хабаровском крае прошло более двух тысяч культурных и спортивно-развлекательных мероприятий. Для обеспечения на этот период безопасности граждан глава региона Михаил Дегтярев возглавил специальный штаб по подготовке праздников.

Как сообщает amurpress.ru, в городах были организованы площадки с ледяными фигурами и снежными горками для детей. За время десятидневных каникул было проведено 147 спортивных мероприятий, включая семейные эстафеты, турниры по хоккею и зимнему футболу, собравших более 30 тысяч хабаровчан. В связи с гуляньями коммунальные и дорожные службы в регионе находились в режиме особой готовности.

С 1 по 11 января в Хабаровском крае выявили более 38 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В регионе началась вакцинация от инфекции, сюда привезли партии препаратов «Гам-Ковид-Вак» (“Спутник V”) и «ЭпиВакКорона».

Врио губернатора поручил обеспечить лекарствами главным образом пенсионеров, которые страдают заболеваниями, наиболее опасными при коронавирусной инфекции. Помимо этого, Дегтярев напомнил о персональной ответственности за обеспечение стимулирующими выплатами медработников из “красных” зон.

Сообщается, что новогодние каникулы Дегтярев провел в Хабаровском крае, чтобы лично следить за ситуацией в регионе.

#Общество
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