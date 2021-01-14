Компании Палия и Раппопорта приобрели «Корунд-Циан»

Отмечается, что «Корунд-Циан» и ООО «Саратоворгсинтез» полностью закрывают российский спрос на цианид натрия. Согласно прогнозам, в следующие восемь лет внутренний спрос на эту продукцию будет расти на 2,6% в год. Это обусловлено ростом золотодобычи в России, Казахстане и Узбекистане. В мире же спрос на цианид натрия оценивается в два процента ежегодно в этот же период.