tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 января 2021, 15:44

Published 18 января 2021, 15:44

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

В Башкирии начнут внедрять «антиковидные паспорта» в феврале

В Башкирии начнут внедрять «антиковидные паспорта» в феврале

18 января 2021, 15:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Башкирии с пятого февраля стартует внедрение «антиковидных паспортов». Их станут выдавать людям, прошедшим вакцинацию или имеющим антитела к китайской коронавирусной инфекции.

Обладатели «паспорта» смогут получать скидки в ряде частных и государственных учреждений. Еще их освободят от некоторых ограничений. Так лицам старше 65 лет и имеющим «антиковидные паспорта» больше не нужно будет соблюдать домашнюю изоляцию. Владельцам заветного документа не придется сидеть через кресло в кино и так далее. Но вот от использования защитных масок «паспорт» не освободит. Данная мера останется обязательной для всех. Об этом информирует телеграм-канал «Мейстер».

Отдельные моменты данной инициативы пока детально не объяснили. Например, эксперты не определили уровень антител и этап вакцинации (после первого или второго укола), которые дают право на получение документа. Однако послабления нивелируются тем, что обязательное требование защиты граждан в виде ношения маски сохраняется.

Россияне получат стимул к вакцинации. Прививка даст возможность избавиться от небольших, но неприятных психологических ограничений. Для экономики ожидается положительный эффект. Скидки стимулируют рост потребления. Помимо этого, чиновники говорят о дальнейшем увеличение наполняемости залов кинотеатров. В общем, предложение видится продуманным ходом правительства. Оно сможет подстегнуть вакцинацию и оживление экономики Башкортостана, пишут авторы «Мейстер».

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика