Полиция предлагает сто тысяч за украденные гаджеты с места убийства в Нижнем Тагиле

Posted 19 января 2021, 10:01
Published 19 января 2021, 10:01
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
МВД по Свердловской области объявило вознаграждение за информацию о местонахождении ноутбука и планшета, украденных с места убийства 36-летней матери и её 12-летней дочери в квартире на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле.
В частности, разыскивается планшет Samsung SM-T210 с серийным номером RF2DAOLNCTX. Белого цвета с надписью «Hello, Kitty», а также черный ноутбук «Lenovo» с серийным номером G580 WBO7066248.
Правоохранители устанавливают самые мелкие детали и прорабатывают все имеющиеся зацепки, объяснил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении гаджетов, просят позвонить по телефону ГУ МВД региона 8 (343) 3587161 или в ОВД по Нижнему Тагилу 8 (3435) 676002. Стражи порядка гарантируют анонимность звонка.
Напомним, трагедия произошла 20 октября 2018 года в Нижнем Тагиле. В квартире на улице Ленинградский проспект зарезали 36-летнюю женщину, а её 12-летнюю дочь задушили. Преступление не закрыто, продолжается расследование. За информацию о местонахождении убийцы полиция предлагает вознаграждение в один миллион рублей.