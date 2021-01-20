Банк “Траст” списал новогоднюю выручку кинотеатров вопреки воле президента

По мнению Березина, хотя само по себе проведенное банком списание средств со счетов кинотеатров формально не считается инициированием процедуры банкротства, но фактически в этой ситуации равносильно этому. После списания всей выручки кинотеатров, полученной во время новогодних каникул, заемщик не сможет исполнять свои обязанности перед сотрудниками, бюджетом и деловыми партнерами. И банкротства в данной ситуации не избежать.