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Posted 20 января 2021,, 11:36

Published 20 января 2021,, 11:36

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Дегтярев провел прием жителей Хабаровского края онлайн

20 января 2021, 11:36
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев побеседовал с жителями региона. Мероприятие проходило в онлайн-режиме. Люди просили врио губернатора отремонтировать дороги, а также решить проблемы с вывозом мусора и плохой инфраструктурой. Еще речь зашла о налаживании сотрудничества ветеранских объединений с госорганами.

Так, Дегтярев распорядился организовать координационный совет по оказанию помощи общественным объединениям ветеранов. Об этом просил председатель общественной организации ветеранов пограничной службы Виталий Хромов. В настоящее время в Хабаровском крае отсутствует орган, способный координировать взаимодействие ветеранских объединений с государственными учреждениями. Об этом информирует prokhab.ru.

Координационный совет должен появиться к 23 февраля. По просьбе ветеранов его возглавит сам глава Хабаровского края.

Бесхозные сельские улицы в регионе будут поставлены на баланс муниципалитета. По просьбе жительницы села Мичуринского их приведут в надлежащий вид. Сельчане много лет старались оформить улицы в муниципальную собственность. Граждане вынуждены были сами содержать проезды к своим домам в более-менее нормальном состоянии.

Жители Краснофлотского района Хабаровска жаловались на плохую работу по сбору и вывозу бытовых отходов. В районе отсутствуют уличное освещение и система водоотведения. Кроме того, скорость проводного и мобильного интернета слишком маленькая. Врио губернатора возьмет поднятые проблемы под личный контроль. Городские чиновники получили приказ приступить к решению этих вопросов.

Михаил Дегтярев часто проводит подобные встречи с местными жителями. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в последние месяцы беседы идут в формате онлайн. В наши дни отдельные проблемы, которые были подняты на прошлых встречах, уже решили. В частности, ребенка жительницы Хабаровска, пожаловавшейся на невозможность устроить свое чадо в детсад, определили в садик по месту жительства, а хабаровчанин-сирота получил квартиру.

Врио губернатора открыто отчитывается о решении вопросов, озвученных людьми ранее. Подобный подход демонстрирует профессионализм Михаила Дегтярева. Работая в должности главы региона, он нацелен на достижение конкретного результата, уверены специалисты.

#Общество
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