Пиарщика схимонаха Сергия Всеволода Могучева арестуют в третий раз

Напомним, Всеволод Могучев был задержан 29 декабря во время штурма Среднеуральского женского монастыря, за неповиновение полиции его арестовали на 15 суток. 12 января он должен был выйти из спецприемника, но был арестован снова. Его признали виновным в экстремизме и назначили 15 суток ареста.