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Художник Тимофей Радя написал новый стрит-арт в центре Екатеринбурга

23 января 2021, 06:04
Фото: телеграм-канал Тимы Ради
В Екатеринбурге художник Тимофей Радя написал новый стрит-арт «Что мы будем делать завтра, если сегодня некому верить?».

Надпись появилась в Екатеринбурге на улице Вайнера. 22 января Радя сообщил о в телеграм-канале, что он является автором. Он пишет, что люди живут обычной жизнью и «строят будущее, как умеют»

Но зачем строить красивый дом, когда вокруг растет ГУЛАГ? Я не могу не думать об этом, не могу оставаться в стороне. У свободы много воплощений, и улица — одно из главных, это я знаю точно,написал Радя.

Напомним, в 2020 году по версии журнала Forbes Тима Радя занял второе место в номинации «Человек года в культуре», обогнав рэпера Моргештерна и уступив только журналисту Юрию Дудю.

Художник из Екатеринбурга Тима Радя обогнал Моргенштерна в голосовании Forbes
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