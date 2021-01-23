Задержания на митингах и сломанный палец школьницы. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге на митингах в поддержку оппозиционера Навального были задержаны 14 человек. Несанкционированные мероприятия прошли в столице Урала и Нижнем Тагиле. По данным Министерства общественной безопасности, задержанных опрашивают, а дальнейшие действия будут приниматься на усмотрение сотрудников полиции. В Нижнем Тагиле в первую очередь сотрудники правоохранительных органов обращали внимание на граждан с плакатами. Тагильчане собрались в количестве около пятисот человек у Александровского пассажа, а затем выдвинулись к Нижнетагильскому театру драмы.
В Нижнем Тагиле вечером 21 января жители города наблюдали столб света, уходящий в небо. Он продержался некоторое время, а затем погас. Как выяснилось, столб образовался из-за аварии на территории предприятия «Уралхимпласт». Из-за короткого замыкания линии электропроводки вышла из строя трансформаторная подстанция. Образовалось задымление. Последствия устраняли всю ночь силами сотрудников предприятия. Для выяснения причин произошедшего была создана специальная комиссия.
В Нижнем Тагиле во дворе дома на улице Карла Либкнехта водитель сбил несовершеннолетнюю и скрылся с места ДТП. У пострадавшей диагностирован перелом фаланги пальца ноги. После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой. Как рассказала потерпевшая, она двигалась по двору с одноклассницами в сторону музыкальной школы. Навстречу с большой скоростью ехал автомобиль, который ударил девочку зеркалом по щеке, а колесом переехал ногу. Сотрудники ГИБДД просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили виновника. Выяснилось, что это мужчина 1982 года рождения. Он рассказал инспекторам, что после ДТП остановился и спросил, всё ли в порядке с ребенком. Получив положительный ответ, он уехал. За оставление места происшествия ему грозит штраф, либо арест на 15 суток, либо лишение водительского удостоверения на срок от 12 до 18 месяцев.
В Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 390 случаев заболевания коронавирусной инфекций, из них 25 — в Нижнем Тагиле. В общей сложности на Среднем Урале за время пандемии зафиксировано 67 526 случаев заражения COVID-19, в Нижнем Тагиле — 4 018. В тяжелом состоянии в больницах региона находится 491 человек, среди которых 216 подключены к аппаратам ИВЛ. За минувшие 24 часа из больниц Свердловской области выписано 400 человек. Нарастающим итогом за время коронавирусной эпидемии по выздоровели 60 015 свердловчан. Зарегистрировано 1 907 летальных случаев, из них 17 за период с 22 по 23 января.