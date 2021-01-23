Задержания на митингах и сломанный палец школьницы. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле во дворе дома на улице Карла Либкнехта водитель сбил несовершеннолетнюю и скрылся с места ДТП. У пострадавшей диагностирован перелом фаланги пальца ноги. После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой. Как рассказала потерпевшая, она двигалась по двору с одноклассницами в сторону музыкальной школы. Навстречу с большой скоростью ехал автомобиль, который ударил девочку зеркалом по щеке, а колесом переехал ногу. Сотрудники ГИБДД просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили виновника. Выяснилось, что это мужчина 1982 года рождения. Он рассказал инспекторам, что после ДТП остановился и спросил, всё ли в порядке с ребенком. Получив положительный ответ, он уехал. За оставление места происшествия ему грозит штраф, либо арест на 15 суток, либо лишение водительского удостоверения на срок от 12 до 18 месяцев.