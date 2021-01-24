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В Екатеринбурге глава штаба Навального был арестован за организацию митинга

24 января 2021, 14:07
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге на десять суток арестовали главу местного штаба Навального Алексея Гресько. Соответствующее решение сегодня вынес Ленинский районный суд.

Гресько осудили по статье 20.2 КоАП РФ (Организация, либо проведение публичного мероприятия). Это, по словам адвоката задержанного, максимально суровое наказание. Он вместе с Алексеем Гресько планирует обжаловать решение, сообщает Е1.

Также в екатеринбургском штабе Навального подчеркнули, что их глава был арестован «за размещение ролика на YouTube». В нем мужчина призывал принять участие в несанкционированном митинге.

Напомним, вчера стало известно, что в Екатеринбурге на митингах в поддержку Алексея Навального были задержаны 14 человек.

В Екатеринбурге на митингах в поддержку Навального задержали 14 человек
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