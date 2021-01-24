TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января 2021, 15:04

Published 24 января 2021, 15:04

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

В Нижнем Тагиле выбросы 55% времени превышают ПДК: итоги 60 дней замеров TagilCity.ru

24 января 2021, 15:04
С момента начала замеров воздуха на наличие пяти веществ-загрязнителей, которые редакция TagilCity.ru проводит ежедневно, прошло уже 60 дней. И мы решили подвести предварительные итоги. Сколько дней тагильчане дышали воздухом с выбросами, содержание которых в десятки раз превышает норму?

В течение двух месяцев редакция TagilCity.ru проводит независимые замеры воздуха в различных районах Нижнего Тагила. Основным местом замеров стал железнодорожный вокзал, в паре километров от которого находится коксохимическое производство ЕВРАЗ НТМК. Также раз в неделю журналист делает объезд одного из районов города. Из 60 дней замеров превышения фиксировались в течение 33 дней, это 55% от всего времени.

  • Превышения разовой ПДК диоксида азота — 26 дней;
  • Сероводорода — 13 дней;
  • Формальдегида — 13 дней;
  • Диоксида серы — 11 дней;
  • Синильная кислота в воздухе не фиксировалась.

Превышение концентрации веществ-загрязнителей измерялось не просто десятками процентов, в некоторые дни превышение ПДК достигало десятки раз:

  • Сероводород — в 95 раз (14.12.2020, вокзал);
  • Диоксид азота — в 76,5 раза (11.12.2020, вокзал);
  • Формальдегид — в 24 раза (18.12.2020, вокзал);
  • Диоксид серы — в 12 раз (11.12.2020, вокзал).

Особую опасность представляют собой выбросы при полном штиле. В течение 10 из 33 дней, когда показатели загрязняющих веществ были выше разовой предельно допустимой концентрации, скорость ветра составляла один-два метра в секунду. Кроме того, в некоторые из этих дней на территории Нижнего Тагила действовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях для рассеивания вредных веществ. А при НМУ предприятия обязаны снижать количество выбросов в атмосферу.

Дело в том, что все выбросы оседают в верхнем слое атмосферы. Они там накапливаются, а потом начинают оседать, и люди дышат этой пылью. Один раз — пока она опускается. Она оседает на дорогах, по которым ездят автомобили и снова это все раздувают, и люди дышат этим повторно,рассказал TagilCity.ru эколог из Челябинска Евгений Маленкин.

На территории Нижнего Тагила есть четыре стационарных пункта УГМС для мониторинга выбросов в атмосферный воздух. Мы решили сравнить данные с этих станций, которые есть в открытом доступе, с результатами наших замеров. Превышения разовой ПДК веществ-загрязнителей на станциях фиксировалось только 11 из 60 дней.

Из них:

  • формальдегид - семь дней;
  • сероводород - два дня;
  • фенол - два дня.

Эколог Эдуард Кадыров из Сибая, который также имеет опыт в проведении замеров воздуха, считает, что причиной этому расстояние между местами замеров и погодные условия.

Возможно, у станций УГМС неудачное расположение, либо они «привыкли» работать на ноль. Дело в том, что это же не закрытое помещение — воздух на месте не задерживается, концентрация постоянно меняется. У нас много раз было, отъезжаем на километр — и уже нет вообще превышений или значительно ниже,рассказал Эдуард Кадыров.

Ранее редакция TagilCity.ru составила два рейтинговых материла — топ предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле, а также топ загрязняющих веществ по объему в воздухе. Согласно данным из открытых данных реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду:

  • Диоксид азота содержится в выбросах таких предприятий как ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год.
  • Диоксидом серы воздух наполняют ЕВРАЗ НТМК — 5 200 тонн в год, УВЗ — 867 тонн в год, ВГОК — 10 тонн в год.
  • Формальдегид выбрасывают «Уралхимпласт» — 3,6 тонны в год и ЕВРАЗ НТМК — 396 килограммов в год.
  • Сероводорода больше всего за год выбрасывает ЕВРАЗ — 73,1 тонны.
Люди, деньги, воздух. Почему тагильские предприятия не устанавливают санитарные зоны
Узнать подробнее

Жители города знают, что в Нижнем Тагиле есть вредные выбросы. Но никто никогда не замерял или замерял, но не озвучивал реальные показатели широкой общественности. Редакция TagilCity.ru продолжит проводить ежедневные замеры воздуха в Нижнем Тагиле и информировать своих читателей об их итогах.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

#ОАО ВГОК#Коксохим#Планта#Замеры#Загрязнения#Нижний Тагил#Воздух#Уралхимпласт#Итоги#Уралвагонзавод#ЕВРАЗ НТМК#Статистика#Обязательно к прочтению#Это Нижний Тагил#Экология#Эксклюзив#Анна Григорьева#Здоровье
Подпишитесь
Стимул или метод давления. Мнение тагильчан о плате за пятерки на «Пушкинскую карту»
Сегодня, 11:53
«Детская фракция»: в Гордуму Екатеринбурга могут попасть дети известных людей
Сегодня, 15:55
Комиссия ЕВРАЗ НТМК расследует аварию с пострадавшими на коксохиме в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:49
Покусанных на 38% больше: в Нижнем Тагиле клещи оттаяли раньше времени
Сегодня, 15:33
В Нижнем Тагиле скончался анестезиолог-реаниматолог ГБ №1 Михаил Телицин
Сегодня, 09:23
Первая гроза прошла в Нижнем Тагиле 3 мая: МЧС предупреждает от урагане
Сегодня, 15:47