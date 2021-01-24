В Нижнем Тагиле выбросы 55% времени превышают ПДК: итоги 60 дней замеров TagilCity.ru

Posted 24 января 2021, 15:04
Published 24 января 2021, 15:04
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
В течение двух месяцев редакция TagilCity.ru проводит независимые замеры воздуха в различных районах Нижнего Тагила. Основным местом замеров стал железнодорожный вокзал, в паре километров от которого находится коксохимическое производство ЕВРАЗ НТМК. Также раз в неделю журналист делает объезд одного из районов города. Из 60 дней замеров превышения фиксировались в течение 33 дней, это 55% от всего времени.
Превышение концентрации веществ-загрязнителей измерялось не просто десятками процентов, в некоторые дни превышение ПДК достигало десятки раз:
Особую опасность представляют собой выбросы при полном штиле. В течение 10 из 33 дней, когда показатели загрязняющих веществ были выше разовой предельно допустимой концентрации, скорость ветра составляла один-два метра в секунду. Кроме того, в некоторые из этих дней на территории Нижнего Тагила действовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях для рассеивания вредных веществ. А при НМУ предприятия обязаны снижать количество выбросов в атмосферу.
Дело в том, что все выбросы оседают в верхнем слое атмосферы. Они там накапливаются, а потом начинают оседать, и люди дышат этой пылью. Один раз — пока она опускается. Она оседает на дорогах, по которым ездят автомобили и снова это все раздувают, и люди дышат этим повторно,рассказал TagilCity.ru эколог из Челябинска Евгений Маленкин.
На территории Нижнего Тагила есть четыре стационарных пункта УГМС для мониторинга выбросов в атмосферный воздух. Мы решили сравнить данные с этих станций, которые есть в открытом доступе, с результатами наших замеров. Превышения разовой ПДК веществ-загрязнителей на станциях фиксировалось только 11 из 60 дней.
Из них:
Эколог Эдуард Кадыров из Сибая, который также имеет опыт в проведении замеров воздуха, считает, что причиной этому расстояние между местами замеров и погодные условия.
Возможно, у станций УГМС неудачное расположение, либо они «привыкли» работать на ноль. Дело в том, что это же не закрытое помещение — воздух на месте не задерживается, концентрация постоянно меняется. У нас много раз было, отъезжаем на километр — и уже нет вообще превышений или значительно ниже,рассказал Эдуард Кадыров.
Ранее редакция TagilCity.ru составила два рейтинговых материла — топ предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле, а также топ загрязняющих веществ по объему в воздухе. Согласно данным из открытых данных реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду:
Жители города знают, что в Нижнем Тагиле есть вредные выбросы. Но никто никогда не замерял или замерял, но не озвучивал реальные показатели широкой общественности. Редакция TagilCity.ru продолжит проводить ежедневные замеры воздуха в Нижнем Тагиле и информировать своих читателей об их итогах.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.