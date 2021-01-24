В Нижнем Тагиле выбросы 55% времени превышают ПДК: итоги 60 дней замеров TagilCity.ru

Дело в том, что все выбросы оседают в верхнем слое атмосферы. Они там накапливаются, а потом начинают оседать, и люди дышат этой пылью. Один раз — пока она опускается. Она оседает на дорогах, по которым ездят автомобили и снова это все раздувают, и люди дышат этим повторно,рассказал TagilCity.ru эколог из Челябинска Евгений Маленкин.