На Серовском тракте водитель «Шевроле» вылетел на встречу грузовику и погиб

Водитель грузовика не пострадал. Он рассказал сотрудникам полиции, что он ехал со скоростью около 60-65 километров в час. Идущий снег ухудшал видимость на дороге. В какой-то момент он увидел «Шевроле», которую занесло в сторону правой обочины, затем развернуло и вынесло на встречную полосу. Мужчина не успел ничего предпринять.