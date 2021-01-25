TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Серовском тракте водитель «Шевроле» вылетел на встречу грузовику и погиб

25 января 2021, 03:49
Фото: УГИБДД по Свердловской области
24 января в районе 186 километра автодороги Екатеринбург-Серов произошло смертельное ДТП.

Около 16.30 часов 57-летний водитель «Шевроле» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «ДАФ». Мужчина погиб на месте ДТП, спасатели доставали его из иномарки с помощью специальных инструментов, пишет «КП-Екатеринбург».

На переднем пассажирском сиденье в «Шевроле» находилась 58-летняя супруга водителя, она госпитализирована в больницу Кушвы с травмами различной степени тяжести.

Водитель грузовика не пострадал. Он рассказал сотрудникам полиции, что он ехал со скоростью около 60-65 километров в час. Идущий снег ухудшал видимость на дороге. В какой-то момент он увидел «Шевроле», которую занесло в сторону правой обочины, затем развернуло и вынесло на встречную полосу. Мужчина не успел ничего предпринять.

По данным ГИБДД, погибший водитель являлся жителем Нижней Туры и имел водительский стаж 26 лет. В 2021 году он привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Напомним, 24 января ночью в Нижнем Тагиле пьяный водитель иномарки въехал в столб, при этом он автомобиля отлетело колесо.

Потерял колесо: в Нижнем Тагиле на Вые пьяный водитель на иномарке въехал в столб
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле водитель «Шкоды» вылетел на встречку и устроил «лобовое» ДТПВ Свердловской области из-за нечищеных дорог произошло 75 ДТП
#Смерть#Серовский тракт#Иномарка#ДТП#Грузовик#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Сегодня, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Сегодня, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Сегодня, 18:14