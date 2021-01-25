В Екатеринбурге тиктокер-миллионник заявилась на участие в шоу «Замуж за шейха»

У Натали более миллиона подписчиков в «ТикТок» и 30 тысяч в Instagram. Девушка поделилась с TagilCity.ru, что заявку сделала больше ради развлечения и не знает, что будет делать дальше.
Заявка же еще не одобрена. Я еще не на шоу. А если её одобрят, то это не значит что я сразу побегу принимать участие, рассказала редакции Натали Гурманова.
Блогер рассказала, что закончила театральный институт. Собрать аудиторию в «ТикТок» ей удалось за шесть месяцев. Кроме того, девушка отметила, что ничего конкретного про проект «Замуж за шейха» не знает и с сомнением относится к тому, что сможет найти там свою любовь, пишет E1.
Напомним, 24 января стало известно, что певица из Нижнего Тагила Вика Старикова заняла первую строчку в ТОП-100 хит-парада Детского радио с песней «Три желания».