TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле у Драмтеатра начался демонтаж ледового городка

25 января 2021, 10:20
Фото: stagila.ru
В Нижнем Тагиле начался демонтаж ледового городка у театра драмы, сообщает пресс-служба мэрии.

По кадрам с видеокамер «Сети Тагила» видно, как рабочие демонтируют ограждение вокруг новогодней елки. Используются спецтехника.

Фото: stagila.ru

В администрации обусловили это решение тем, что наступило потепление, из-за него пришлось начать работы раньше запланированной даты. Ранее планировалось оставить городок до конца января.

Отмечается, что демонтаж будет вестись круглосуточно. К 27 января все работы должны быть завершены. Демонтированное оборудование отправится на хранение в МБУ «Сигнал-3».

Напомним, при строительстве ледового городка в Нижнем Тагиле было использовано более 900 кубических метров льда. Было закуплено новое светодиодное оборудование для конструкции шара и других фигур. Общая сумма, потраченная на возведение городка, составила 23,5 миллиона рублей. Из них 13 миллионов ушло на освещение. Открытие прошло 25 декабря.

В Нижнем Тагиле на Театральной площади открылся ледовый городок
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле 25 декабря будет открыт ледовый городок на Театральной площади (ФОТО)В Нижнем Тагиле на Театральной площади открылся ледовый городок
#Драмтеатр#Ледовый городок#Демонтаж#Мэрия#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Сегодня, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Сегодня, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Сегодня, 18:14