В Нижнем Тагиле у Драмтеатра начался демонтаж ледового городка

Напомним, при строительстве ледового городка в Нижнем Тагиле было использовано более 900 кубических метров льда. Было закуплено новое светодиодное оборудование для конструкции шара и других фигур. Общая сумма, потраченная на возведение городка, составила 23,5 миллиона рублей. Из них 13 миллионов ушло на освещение. Открытие прошло 25 декабря.