25 сотрудников тагильской «скорой» не подписали договор с компанией-аутсорсером

Другие 132 сотрудника согласились на перевод. В общей сложности уведомления о сокращении штата и предложения о новом трудоустройстве получили 157 человек.
С работниками, которые приняли решение не соглашаться на перевод, трудовые договора будут расторгнуты. Восемь из сотрудников достигли пенсионного возраста. Планируется, что они не будут осуществлять рабочую деятельность в дальнейшем.
Трудовые права и условия работы для тех, кто продолжит выполнять свои обязанности, останутся неизменными. За сотрудниками «скорой» сохраняются компенсации и гарантии, которые предусмотрены Трудовым кодексом РФ при сокращении численности и штата. Данное правило касается и выплат.
Напомним, Министерство Государственной инспекции труда Свердловской области будет контролировать вопрос соблюдения трудовых прав работников станции скорой помощи Нижнего Тагила при переводе на аутсорсинг.