Буддистам с горы Качканар дали пять дней на выселение из монастыря «Шедруб Линг»

Напомним, 22 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о намерении договориться с буддистами монастыря на горе Качканар. Он выразил уверенность, что ситуацию можно решить за столом переговоров в кратчайшие сроки. Ранее суд признал расположение буддистского монастыря «Шедруб Линг» незаконным. Он располагается на Качканарском месторождении титаномагнетитовых железных руд. В октябре 2019 года суд обязал освободить местность к ноябрю 2020 года.