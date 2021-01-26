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Новоуральский серийный убийца из-за 11 жертвы вновь предстанет перед судом

26 января 2021, 14:41
Фото: 1mediainvest.ru
Расследование уголовного дела по одной из жертв в отношении серийного убийцы Евгения Петрова из Новоуральска завершили следователи СКР по Республике Башкортостан. Теперь заключение направят в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

45-летний Петров обвиняется по статье 105 УК РФ (Убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера). Речь идет об 11 жертве. В ее убийстве свердловчанин сознался осенью 2020 года.

Тело 16-летней жительницы Республики Башкортостан было найдено в лесу с признаками насильственной смерти 7 сентября 2001 года, однако личность подозреваемого тогда не была установлена. По прошествии 20 лет была доказана причастность Евгения Петрова.

Следствие установило, что 12 мая 2001 года злоумышленник заметил девушку у местного вокзала и предложил ее подвести. После обвиняемый вывез несовершеннолетнюю в лес, изнасиловал и задушил. Тело убитой он завез вглубь леса, оставил там и скрылся.

На данный момент заключение по уголовному делу утвердили. Его направят в суд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, 19 января стало известно, что в Екатеринбурге 25-летний мужчина, который пытался убить женщину и отрезал ей два пальца, сознался в еще одном нападении.

Отрезавший пальцы женщине в Екатеринбурге мужчина сознался в еще одном преступлении
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