Новоуральский серийный убийца из-за 11 жертвы вновь предстанет перед судом

45-летний Петров обвиняется по статье 105 УК РФ (Убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера). Речь идет об 11 жертве. В ее убийстве свердловчанин сознался осенью 2020 года.
Тело 16-летней жительницы Республики Башкортостан было найдено в лесу с признаками насильственной смерти 7 сентября 2001 года, однако личность подозреваемого тогда не была установлена. По прошествии 20 лет была доказана причастность Евгения Петрова.
Следствие установило, что 12 мая 2001 года злоумышленник заметил девушку у местного вокзала и предложил ее подвести. После обвиняемый вывез несовершеннолетнюю в лес, изнасиловал и задушил. Тело убитой он завез вглубь леса, оставил там и скрылся.
На данный момент заключение по уголовному делу утвердили. Его направят в суд для дальнейшего рассмотрения.
Напомним, 19 января стало известно, что в Екатеринбурге 25-летний мужчина, который пытался убить женщину и отрезал ей два пальца, сознался в еще одном нападении.