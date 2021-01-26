Свердловское заксобрание утвердило Александра Высокинского в новой должности

Он поблагодарил губернатора Евгения Куйвашева за предоставленную возможность. На новой должности Высокинский будет встраивать программы развития Свердловской области в федеральные программы, а также контролировать приготовления к Универсиаде и 300-летию Екатеринбурга и Нижнего Тагила, а также другим мероприятиям, пишет E1.