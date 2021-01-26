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Свердловское заксобрание утвердило Александра Высокинского в новой должности

26 января 2021, 06:04
Фото: 1mediainvest.ru
Депутаты Законодательного собрания утвердили экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского в должности первого замгубернатора.

Он поблагодарил губернатора Евгения Куйвашева за предоставленную возможность. На новой должности Высокинский будет встраивать программы развития Свердловской области в федеральные программы, а также контролировать приготовления к Универсиаде и 300-летию Екатеринбурга и Нижнего Тагила, а также другим мероприятиям, пишет E1.

На заседании ЗакСо выступал и глава фракции ЛДПР Михаил Зубарев, который объявил, что партия не поддерживает назначение.

В результате 38 депутатов проголосовали за назначение и только трое против.

Напомним, в конце декабря 2020 года Александр Высокинский покинул пост мэра Екатеринбурга. Временно исполняющим его обязанности назначен его заместитель Алексей Орлов. 1 февраля будет проведен конкурс по выбору нового мэра. Уже завершился прием заявок на участие. Их насчитывается более четырех десятков.

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#Екатеринбург#Законодательное собрание#Александр Высокинский#Новости УрФО#Политика
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