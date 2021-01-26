В Нижнем Тагиле на Гальянке одну из улиц назвали в честь Владислава Тетюхина

По просьбе коллектива госпиталя одна из них будет названа в честь основателя медучреждения Владислава Тетюхина «в целях увековечивания памяти выдающегося российского организатора промышленности, ученого международного уровня, доктора технических наук, почетного гражданина города».
Также по инициативе «Уралвагонзавода» названы улицы в честь заслуженного машиностроителя РФ и почетного гражданина города Владислава Андронова, героя РФ старшего прапорщика Василия Юрьева и героя РФ лейтенанта Михаила Григоревского.
Пятой улице присвоено название Народной Воли.