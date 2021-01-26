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Выехал на встречку: в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе столкнулись три иномарки

26 января 2021, 09:57
Фото: «Инцидент Нижний Тагил» во "ВКонтакте"
26 января на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием трех иномарок.

Сообщение о ДТП на Восточном шоссе, 10 поступило в 11.20. Водитель автомобиля «Хенде Элантра», 1990 года рождения, ехал со стороны города на Вагонку.

Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Мерседес» под управлением водителя 1966 года рождения,рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

В свою очередь водитель немецкой иномарки въехал в «Митсубиси паджеро», за рулем автомобиля была 45-летняя женщина. В ДТП пострадавших нет, все транспортные средства получили механические повреждения.

Напомним, на Серовской трассе 24 января водитель «Шевроле» погиб, выехав на встречную полосу и столкнувшись с грузовиком.

На Серовском тракте водитель «Шевроле» вылетел на встречу грузовику и погиб
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