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«Зависло 1,3 тысячи листов»: тагильчане пожаловались на неоплаченные больничные

26 января 2021, 11:24
Фото: 1Mediainvest.ru
Жители Нижнего Тагила пожаловались, что им не оплачиваются больничные листы.

Как рассказала одна из тагильчанок, её больничный закончился 7 января, но выплату она до сих пор не получила. На работе ей сообщили, что в Фонде соцстрахования отсутствует лист нетрудоспособности, пишет ИА «Все новости».

Тогда горожанка обратилась в поликлинику, где оформляла больничный. Там ей сообщили, что сложности с оформлением действительно имеются.

У нас «зависло» 1,3 тысячи листов нетрудоспособности, ответили тагильчанке в медицинском учреждении.

Подобные жалобы поступили от нескольких жителей Нижнего Тагила.

В ФСС сообщили, что они занимаются только выплатами. Когда им поступают документы от работодателя, они в течение десяти дней оплачивают больничные листы. А все вопросы по оформлению листа нетрудоспособности гражданам следует задавать медицинскому учреждению.

Напомним, с 1 января 2021 года начала действовать новая схема оплаты больничного листа. Теперь получение денег возможно тремя способами: на карту «Мир», на банковский счёт, по которому операции с банковскими картами не производятся, либо переводом по почте.

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#Жалобы#Выплаты#Задержка#Больничный лист#Нижний Тагил#Здоровье
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