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Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Высокинского своим первым заместителем

27 января 2021, 09:53
Фото: 1Mediainvest.ru
Экс-глава Екатеринбурга Александр Высокинский официально занял пост первого заместителя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Александр Высокинский начал выполнять свои должностные обязанности 27 января 2021 года. Указ подписал Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики.

Напомним, 26 января назначение Высокинского первым заместителем губернатора Евгения Куйвашева одобрило свердловское ЗакСо. Экс-глава Екатеринбурга выразил благодарность и сообщил, что на новой должности будет встраивать программы развития Свердловской области в федеральные программы, а также контролировать приготовления к Универсиаде и 300-летию Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

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