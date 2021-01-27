На Урале транспортный полицейский обвиняется в краже 1,5 миллиона бюджетных рублей

Напомним, в 22 января стало известно, что суд Первоуральска признал скандального адвоката Елену Гончарову виновной в мошенничестве. В апреле 2016 года Гончарова получила миллион рублей от двух бизнесменов. Деньги она должна была в виде взятки передать начальнику ОВД Первоуральска Грехову. Таким образом бизнесмены хотели добиться закрытия их уголовного дела. Однако осужденная не стала передавать деньги и забрала их себе.