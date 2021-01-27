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Напавший на учительницу с молотком школьник из Екатеринбурга избежал колонии

27 января 2021, 10:02
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге вынесли приговор школьнику, ударившему молотком учительницу: он отправится на принудительное лечение.

Школьник из Екатеринбурга, который напал на учительницу с молотком и нанес ей черепно-мозговую травму, избежал реального тюремного срока. Ему было назначено принудительное лечение.

Судом применена мера медицинского характера в виде принудительного лечения,рассказали Е1 в Кировском районном суде, где рассматривали дело.

Дело шло почти год. Школьнику грозила статья за попытку убийства, но он отправится в психиатрический стационар специального режима вместо колонии. По данным следствия, подросток совершил поступок из-за личной неприязни, процесс проходил в закрытом режиме.

Напомним, 25 декабря 2019 года ученик школы № 24 в Екатеринбурге напал на 54-летнюю учительницу русского языка и литературы. Он ударил ее молотком по голове, а затем отправился на занятия.

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