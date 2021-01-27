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Роскачество дало низкую оценку бутилированной воде в Свердловской области

27 января 2021, 08:18
Фото: pixabay.com
Роскачество провело оценку бутилированной питьевой воды в Свердловской области и дало низкую оценку.

АНО «Российская система качества» провела оценку упакованной питьевой воды различных марок. В Свердловской области почти все производители получили низкую оценку.

«Родниковая слеза», «Чистогорье» и «Чусовская» оказались средними по качеству, по мнению оценщиков. Например, у первой нашлись нарушения в маркировке, которые вводят в заблуждение потребителя.

«Виста» и «Новокурьинская» получили низкие оценки. По мнению экспертов, у данных марок заявленный на упаковке состав не соответствует действительности. Первая превысила фактическую минерализацию, а вторая показала несоответствие по содержанию хлоридов и сульфатов — их выявилось меньше, чем заявлено.

Представители производителя воды «Новокурьинская» не согласились с выводами исследования. Директор завода Любовь Кунилова сообщила, что разница в показателях является следствием разных способов исследования и разницей в оборудовании, на которых оно проводилось.

В организации, производящей «Виста», заявили, что показатели минерализации отличаются незначительно, что не влияет на качество и не может служить поводом для обвинений в умышленном обмане.

#Питьевая вода#Вода#Свердловская область#Проверка#Качество#Здоровье
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