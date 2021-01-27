Роскачество дало низкую оценку бутилированной воде в Свердловской области

«Виста» и «Новокурьинская» получили низкие оценки. По мнению экспертов, у данных марок заявленный на упаковке состав не соответствует действительности. Первая превысила фактическую минерализацию, а вторая показала несоответствие по содержанию хлоридов и сульфатов — их выявилось меньше, чем заявлено.