В Екатеринбурге бизнесмены попросили сделать из аэропорта «Кольцово» авиахаб

Представители S7, Red Wings, IrAero, Utair, RusLine, UVT Aero и холдинга «Аэропорты регионов» написали письмо главе Росавиации Александру Нерадько с просьбой ввести в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге использование субсидируемых рейсов (код-шеринг), пишут «Известия» со ссылкой на инсайдера.
По словам источника, в Росавиации положительно относятся к идее код-шеринга.
Для рядовых пассажиров введение таких маршрутов означает увеличение числа рейсов, которые будут напрямую следовать из аэропорта столицы Урала. По данным издания, авторы идеи считают, что мера позволит увеличить пассажиропоток и улучшит эффективность использования средств из бюджета на 50%.
Напомним, авиакомпания RedWings планирует использовать аэропорт «Кольцово» как «хаб» для транзита в регионы Российской Федерации. Идею раскритиковал глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.