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В Екатеринбурге бизнесмены попросили сделать из аэропорта «Кольцово» авиахаб

27 января 2021, 03:45
Фото: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге в аэропорту «Кольцово» могут появиться субсидируемые рейсы, письмо с просьбой о создании хаба написали представители авиабизнеса руководителю Росавиации Александру Нерадько

Представители S7, Red Wings, IrAero, Utair, RusLine, UVT Aero и холдинга «Аэропорты регионов» написали письмо главе Росавиации Александру Нерадько с просьбой ввести в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге использование субсидируемых рейсов (код-шеринг), пишут «Известия» со ссылкой на инсайдера.

По словам источника, в Росавиации положительно относятся к идее код-шеринга.

Для рядовых пассажиров введение таких маршрутов означает увеличение числа рейсов, которые будут напрямую следовать из аэропорта столицы Урала. По данным издания, авторы идеи считают, что мера позволит увеличить пассажиропоток и улучшит эффективность использования средств из бюджета на 50%.

Напомним, авиакомпания RedWings планирует использовать аэропорт «Кольцово» как «хаб» для транзита в регионы Российской Федерации. Идею раскритиковал глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

Глава «Уральских авиалиний» раскритиковал запуск транзитного хаба в Кольцово
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