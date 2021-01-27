В России протестировали устройство для высокоточного бурения

Как отмечает инвестиционный директор ДФВТ Артур Мартиросов, спрос на высокие технологии во всем мире сейчас набирает обороты. Сферы науки и производства заинтересованы в том, чтобы оптимизировать все рабочие процессы, повысить эффективность деятельности каждого предприятия. VISITECH Q-SPT соответствует всем современным тенденциям. Прибор был создан на основе опыта нескольких крупнейших компаний, которые ранее занимались аналогичными изысканиями. Его полезное действие превзошло все ранее существовавшие аналоги. А учитывая масштаб нефтедобывающего сектора, у такой разработки может быть огромный коммерческий потенциал.