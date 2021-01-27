В Свердловской области готов проект по снижению прожиточного минимума

Согласно новому постановлению правительства Свердловской области, в регионе снизится прожиточный минимум. В сравнение берется величина за октябрь–декабрь 2020 года, пишет Znak.
Величина прожиточного минимума составит:
Показатель на душу населения составит 10 817 рублей, против 11 138 рублей в конце 2020 года.
Отмечается, что величина прожиточного минимума зависит от цены на потребительскую корзину.
Напомним, 10 января сообщалось об установленном Кабмином для россиян прожиточном минимуме. В среднем он составил 11 653 рубля и не будет зависеть от цены потребительской корзины.