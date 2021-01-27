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В Свердловской области готов проект по снижению прожиточного минимума

27 января 2021, 10:26
Фото: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области планируется снижение прожиточного минимума. Проект постановления подготовлен правительством.

Согласно новому постановлению правительства Свердловской области, в регионе снизится прожиточный минимум. В сравнение берется величина за октябрь–декабрь 2020 года, пишет Znak.

Величина прожиточного минимума составит:

  • Для детей - 11 438 рублей (был 11 897);
  • Для пенсионеров - 8 832 рубля (был 9 038);
  • Для трудоспособного населения - 11 550 рублей (был 11 860).

Показатель на душу населения составит 10 817 рублей, против 11 138 рублей в конце 2020 года.

Отмечается, что величина прожиточного минимума зависит от цены на потребительскую корзину.

Напомним, 10 января сообщалось об установленном Кабмином для россиян прожиточном минимуме. В среднем он составил 11 653 рубля и не будет зависеть от цены потребительской корзины.

Кабмин установил величину прожиточного минимума в России на 2021 год
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#Прожиточный минимум#Свердловская область#Проект#Постановление#Экономика
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