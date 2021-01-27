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В Свердловской области коронавирус выявлен еще у 368 человек

27 января 2021, 08:48
Фото: 1mediainvest.ru
В Свердловской области за сутки с 26 по 27 января выявлено 368 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Число заболевших коронавирусом в Свердловской области превысило 69 тысяч человек

Больше всего новых случаев зарегистрировано на территории Екатеринбурга. Там выявлено 184 человека, заболевших инфекцией. Остальные являются жителями 40 населенных пунктов региона, в том числе Нижнего Тагила и Горноуральского ГО.

Всего число заболевших с начала пандемии коронавируса составляет 69 030 человек.

Отмечается, что 415 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 273 помещены в реанимацию, в том числе 186 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов в состоянии средней тяжести составляет 2116 человек.

В России за минувшие сутки подтвержден 17 741 случай коронавируса в 85 регионах. Из них у 1834 человек заболевание протекает бессимптомно. Всего в стране с начала пандемии выявлено 3 774 672 случая заражения.

Число выздоровевших от коронавируса в Свердловской области приближается к 62 тысячам человек

За сутки из больниц по выздоровлению было выписано 379 человек. В общей сложности насчитывается 61 564 выздоровевших.

По России после выздоровления выписано 27 922 человека. Всего вылечившихся насчитывается 3 202 483 человека.

Еще 17 человек скончались в Свердловской области от коронавируса

Всего умерших за время пандемии насчитывается 1973 человека.

В России за сутки скончались 594 человека. Всего зарегистрировано 71 076 летальных случаев.

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#Свердловская область#Пандемия#Коронавирус#Здоровье
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