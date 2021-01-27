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«Заплутавшая» школьница и «закладки» на автомобилях. Итоги дня в Свердловской области

27 января 2021, 13:44
Фото: 1Mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 27 января.

Пропавшая в Екатеринбурге 16-летняя школьница нашлась в Тульской области. Она пропала накануне митингов 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Родители написали заявление в полицию и предположили, что она могла направиться в Москву, чтобы присоединиться к протестующим. Информация о том, что несовершеннолетняя нашлась поступило от родственника пропавшей.

«Улетевшая в Москву на митинг» свердловская школьница нашлась в Тульской области
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В Нижнем Тагиле торговцы наркотиками начали делать «закладки» на припаркованных во дворах автомобилях. Они выбирают машины, которые давно стоят и покрыты значительным слоем снега. Предполагается, что такой способ облегчает нахождение «закладки», так как автомобиль имеет государственные регистрационные знаки и его идентифицировать его проще, чем заниматься поиском в подъездах или около домов. Один из жителей города нашел такой «сюрприз» под слоем снега, увидев подозрительные следы на снежном покрове. Он испугался ответственности и выбросил пакетик с предполагаемыми наркотиками. Правоохранители в таких случаях рекомендуют обращаться в полицию. По словам стражей порядка, нашедшему надо будет только дать объяснение.

В Нижнем Тагиле «закладчики» начали прятать наркотики на припаркованных автомобилях
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АНО Роскачество дало низкую оценку фасованной в бутылки воде в Свердловской области. Эксперты проверили множество марок. Из тех, которые продаются в регионе, ни одна не получила высших баллов. Средними по качеству были признаны «Родниковая слеза», «Чистогорье» и «Чусовская», а низкими — «Виста» и «Новокурьинская». Претензии заключались в несоответствии состава воды с маркировкой на этикетках. Представители компаний, вода которых получила оценку ниже средней, не согласились с выводами экспертизы. Они сообщили, что проверяемые показатели не соответствуют незначительно. Кроме того, разные результаты могли стать итогом использования различного измерительного оборудования и диагностических методов.

Роскачество дало низкую оценку бутилированной воде в Свердловской области
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Представители ряда авиакомпаний, работающих в аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» направили письмо руководителю Росавиации Александру Нерадько. Они попросили ввести правила перевозки по схеме код-шеринг, иначе называемой «субсидирование рейсов». Это позволит продавать билеты на рейсы в обход Москвы. Для пассажиров это значило бы расширение выбора рейсов. Кроме того, такая мера могла бы позволить увеличить эффективность расхода бюджетных средств на 50%.

В Екатеринбурге бизнесмены попросили сделать из аэропорта «Кольцово» авиахаб
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