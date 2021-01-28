Калининградская фирма «Союз» помогла замять дело Торбы

Благодаря этой схеме Торба-младший заработал более двух миллионов рублей. Но деньги исчезли неизвестно куда. В 2018 году против Артема было возбуждено уголовное дело за растрату. Следствие вело УФСБ России по региону. На следующий день после задержания отец предпринимателя, министр по внутренней политике правительства Калининградской области Александр Торба написал заявление об отставке.