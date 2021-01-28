На Урале ФАС пресекла рекламу интим-услуг на заправке и в журналах

На Среднем Урале в отношении рекламировавших «массажный» салон организаций возбуждено четыре уголовных дела. Объявления были зафиксированы на двух помещениях заправки, в журналах и на рекламном щите, сообщает пресс-служба Свердловского УФАС России.
Рекламируемые салоны были проверенны правоохранителями. Факт предложения интим-услуг «массажистками» установлен. Два владельца подобных заведений привлечены к ответственности. В отношении еще двоих возбуждены уголовные дела.
Распространители рекламы привлекаются к ответственности за нарушение части 1 статьи 14.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства о рекламе). Им грозит штраф до полумиллиона рублей.
Напомним, в Нижнем Тагиле суд оставил под стражей главу банды сутенеров. Адвокаты требовали изменить меру пресечения, но безуспешно. Александра Колосова и подельников задержали в марте 2020 года. Банда несколько лет занималась контролем проституции в Екатеринбурге. На них работали более ста девушек, некоторые под принуждением. Кроме того, фигуранты использовали силовые методы для устранения конкурентов.