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Posted 28 января 2021,, 12:53

Published 28 января 2021,, 12:53

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Предправления РОСНАНО Куликов вошел в состав совета директоров фонда «Сколково»

28 января 2021, 12:53
Сергей Куликов, председатель правления УК «РОСНАНО», вошел в обновленный состав совета директоров «Сколково». Структура находится под управлением ВЭБ.РФ.

Как сообщает tass.ru, совет сократился с 23 до 13 человек. Кроме Куликова, в него вошли гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.

Обновление состава совета связано с общей реконфигурацией институтов развития. Часть из них планируется объединить в управленческий периметр ВЭБ.РФ для создания единого инвестиционного блока, который бы отвечал за проекты, реализующие национальные цели. Изменения происходят в рамках реформы, с помощью которой правительство повышает эффективность работы госорганизаций.

На встрече были утверждены ключевые показатели эффективности на этот год. Согласно дорожной карте реформирования институтов развития, появились изменения в руководящих органах.

Игорь Шувалов, председатель правления совета директоров фонда, отмечает, что главная задача реформирования — перестройка работы с учетом целей развития. По мнению Шувалова, важен общий результат, в том числе комфорт в российских городах. В новый совет вошли эксперты ключевых инновационных компаний.

Председатель правления УК «РОСНАНО» Сергей Куликов отметил, что российские институты развития должны объединяться над работой в достижении целей государства. Развитие инновационного потенциала страны будет сопровождаться и ростом эффективности отдельных структур. По словам Куликова, важно предложить ученым и бизнесу инновационные разработки и инструменты, которые помогут создавать и реализовывать продукт, который будет востребован в том числе и на глобальном рынке.

В РОСНАНО входят АО и УК «РОСНАНО», а также Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Инвестиции РОСНАНО позволяют реализовывать проекты 126 предприятиям и центрам исследования и развития почти в 40 регионах России.

#Общество
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