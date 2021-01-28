Протестующий против аутсорсинга тагильский активист приехал на встречу с губернатором

20 января с визитом в Нижний Тагил приезжал Куйвашев. Смольников вышел на одиночный пикет с плакатом против аутсорсинга и провел беседу с губернатором. Активист рассказал, что ему обещали провести круглый стол на следующей неделе по этой проблеме, однако по прошествии восьми дней с ним никто так и не связался.